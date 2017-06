Uccide la compagna a coltellate e poi confessa

-Redazione- Omicidio a Busto Arsizio, nel Varesotto. Una donna albanese è stata uccisa a coltellate dal convivente, suo connazionale. L’uomo, arrestato dai carabinieri, ha confessato il delitto. Sulla vicenda indagano i militari di Busto Arsizio coordinati dal pm Cristina Ria.

Non si sa ancora cosa abbia spinto Muhamed Vapri, 62 anni di origine albanese, a uccidere la moglie Diana, connazionale di 52, con la quale viveva in una palazzina in via Goito.

La coppia, con due figlie maggiorenni, era residente in Italia da diversi anni, tanto che entrambi avevano ottenuto la cittadinanza italiana. Le indagini sono svolte dai carabinieri di Busto Arsizio e del Reparto operativo di Varese.