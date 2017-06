Vaccini obbligatori. Lorenzin, le bufale e Gardaland

–Redazione– Il tema dei vaccini colpisce anche Gardaland, il noto parco divertimenti in provincia di Verona.

Nella giornata di ieri, infatti, il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervenendo ai microfoni di Sky, aveva nuovamente lanciato l’allarme sulla bassa della copertura vaccinale in Veneto. «L’obbligo dei vaccini – aveva detto – è stato deciso dopo numerose riunioni con i rappresentanti di tutte le Regioni, anche del Veneto, ed è una necessità dimostrata dai numeri e dai fatti. Il Veneto ha gravi carenze nella copertura vaccinale, e di questo non si può far finta di niente, anche agli occhi del mondo.”

Poi, la notizia che ha fatto arrabbiare il ceo del parco divertimenti: “Una settimana fa i giornali austriaci hanno riportato l’indicazione espressa dalle autorità sanitarie austriache che invitano i loro connazionali a non andare a Gardaland perché c’è un problema di copertura vaccinale in Veneto. Ci rendiamo conto dei messaggi che passano fuori da qui per alimentare polemiche esclusivamente politiche?”

La notizia lanciata dalla Lorenzin, però, potrebbe esser falsa. E a chiarirlo lo stesso ad di Gardaland, Aldo Maria Vigevani: “Non ci risulta”. Subito confermato dal ceo Vincenzi: “Gardaland tiene a chiarire che, all’interno del Parco, non c’è stato e non c’è alcun problema specifico legato alle vaccinazioni. Tra l’altro non ci risulta sia stata divulgata da alcun Paese estero una circolare che dissuada dalla visita a Gardaland”.