Filippine: guerra alla droga, 58 morti

-Redazione- Sono almeno 26 le persone uccise questa notte nelle operazioni della polizia a Manila, capitale delle Filippine. 58 i morti negli ultimi tre giorni, da quando il presidente Rodrigo Duterte ha deciso di intensificare la guerra alla droga e al crimine nella città. Secondo le dichiarazioni del colonnello Erwin Margarejo, portavoce della polizia di Manila, le vittime sarebbero morte perché avrebbero scelto di ingaggiare battaglia.

Il commercio di droga nelle Filippine ha causato migliaia di morti nell'ultimo anno sollevando l'allarme internazionale.

Le operazioni della polizia si stanno svolgendo nei quartieri più poveri della capitale e nei sobborghi. Non è chiaro cosa abbia scatenato le operazioni coordinate, più di 80, negli ultimi tre giorni.

Secondo i report della polizia a Manila e nel vicino sobborgo di Bulacan sarebbero state arrestate 179 persone. Margarejo ha dichiarato alla stampa che i crimini commessi dagli arrestati non si limiterebbero alla droga ma comprenderebbero anche furti e violenze. "Se resistono violentemente, la nostra polizia deve difendersi", ha aggiunto.

Duterte, che è salito al potere grazie alle elezioni di un anno fa, aveva promesso di usare la forza contro crimine e droga. Ieri ha dichiarato che le operazioni della polizia hanno il suo pieno supporto.

Secondo Duterte la morte di 32 criminali nel sobborgo di Bulacan sarebbe una buona notizia: "ammazziamone altri 32 ogni giorno. Forse riusciremo a ridurre quello che rovina questo paese", ha dichiarato.

L'associazione per i diritti umani Human Rights Watch, con sede a New York, ha sottolineato che queste dichiarazioni contribuiscono a mettere gli attivisti "in grave pericolo".

Al momento non è possibile determinare con certezza l'esatto numero delle vittime di questa guerra al crimine e alla droga iniziata alla fine di luglio. Secondo la polizia locale, sarebbero 3.400. 13.500 sarebbero i delitti avvenuti nello stesso periodo: molte persone sarebbero state uccise dai trafficanti nel tentativo di mettere sotto silenzio eventuali informatori. Sarebbero morti anche 65 poliziotti.

Voci locali accusano la polizia di assassinare i drogati per le strade travestendosi da "vigilantes". La situazione è critica.

17/08/2017