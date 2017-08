Barcellona: ‘j’accuse’ di Karimi, rifugiato politico iraniano

-di Monica Mistretta-

Contatta la nostra redazione questa mattina, all'indomani della strage di Barcellona. Ha fretta di parlare, vuole sfogarsi. Lui è Davood Karimi, iraniano residente in Italia, esperto di terrorismo.

A Roma è il presidente dall'associazione dei rifugiati politici iraniani in Italia. E quando si parla di attentati in Europa, vorrebbe che sulle rivendicazioni dell'Isis, che si è assunto la paternità di questa ennesima carneficina, fossimo tutti più cauti. Vorrebbe che si guardasse a queste tragedie con occhi più attenti, prendendo in considerazione la storia del terrorismo islamico negli ultimi decenni. Perché non c'è niente che venga dal nulla. Nemmeno l'Isis. È chiaro che Davood è di parte, ma tra le righe di quello che ci racconta scopriamo alcuni elementi su cui vale la pena riflettere.

Davood, sono anni che lei sostiene che l'Isis sia figlio del terrorismo di matrice khomeinista. Su quali basi?

L'Isis non avrebbe mai potuto espandersi senza il supporto di uno stato. E questo stato non è l'Arabia Saudita, ma l'Iran. È la Repubblica Islamica ad avere nella sua costituzione il dovere di espandere la bandiera dell'islam in tutti i paesi del mondo, dall'Africa all'America Latina. L'Iran si piega alle alleanze con gli stati come il Venezuela e la Corea del Nord. Appoggia e finanzia diverse organizzazioni seguendo il filo dei suoi interessi: molte sono sunnite. Penso al movimento palestinese Hamas o ai talebani in Afghanistan. Altre sono sciite: mi riferisco soprattutto al movimento libanese Hezbollah e alle Forze di Mobilitazione Popolare irachene.

Il fatto che l'Isis sia sunnita non è un ostacolo per Teheran: il terrorismo resta sempre un ottimo strumento per tenere sotto scacco l'Europa nel momento in cui è in gioco l'accordo sul nucleare. Per questo la resistenza iraniana è sempre tra le prime a esprimere solidarietà verso le vittime delle stragi che colpiscono Parigi, Londra, Bruxelles e adesso Barcellona.

Due settimane fa Federica Mogherini, alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, ha partecipato alla cerimonia di insediamento del presidente iraniano Hassan Rouhani a Teheran. I rapporti tra Iran ed Europa non sembrano tesi.

Di sicuro la visita di Mogherini non è servita a incoraggiare il rispetto dei diritti umani in Iran. Tre giorni dopo la sua partenza è iniziata una serie di impiccagioni di gruppo che non si è ancora conclusa. L'Europa non ha buoni rapporti con l'Iran, è semplicemente accondiscendente.

Le faccio la fatidica domanda che sorge spontanea in queste occasioni: a suo giudizio, perché in Italia non avvengono attentati?

Nel 2017 l'Italia è tornata a essere il primo partner commerciale dell'Iran. Un po' di anni fa una fonte dell'intelligence italiana mi parlò di un accordo tra Italia e Iran. Una sorta di 'Lodo Moro' con il terrorismo iraniano. L'accordo scattò probabilmente dopo il 13 marzo 1993, quando fu ucciso a Roma il leader della resistenza iraniana Mohamed Hussein Naghdi. Gli assassini svanirono nel nulla sfuggendo ai posti di blocco, alle volanti della polizia e agli elicotteri.

Un anno fa è stato stretto un accordo ufficiale, di cui hanno parlato tutti e che ci dà da pensare. Un accordo tra la marina iraniana e quella italiana, con la promessa di aprire i porti del Bel Paese alle navi iraniane. In un momento in cui l'Iran è impegnato in guerra nei porti dello Yemen e in quelli della Siria.

Davood fa dietrologie? È possibile. Soprattutto quando ci si muove nel campo delle ipotesi o, peggio, tra i dissidenti di un regime. Ma una cosa è certa: un anno fa la visita ufficiale della marina italiana in Iran ci fu davvero.

Agli inizi di settembre 2016 una delegazione militare interforze italiana composta da cinque ufficiali guidata dal contrammiraglio Roberto Ciammaichella prese parte ad alcuni incontri bilaterali con leader militari iraniani. Alla fine del mese la fregata italiana Euro e due navi della marina militare iraniana, la Alvand e la Alborz, compirono un'esercitazione congiunta nello stretto di Hormuz svolgendo compiti di intercettazione, scambio di informazioni e operazioni di volo tramite elicotteri.

Meno di una settimana dopo l'allora ministro della Difesa Roberta Pinotti volò in Arabia Saudita per incontrare re Salman, il peggior nemico regionale degli ayatollah. Scopo della visita: rafforzare le relazioni bilaterali e passare in rassegna i recenti sviluppi sulla scena regionale e internazionale.

18/08/2017