Life, il thriller fantascientifico ambientato sulla Stazione Spaziale Internazionale

-Maurizio Di Gioia- Con Life – Non Oltrepassare il Limite, lo spettatore viene portato ancora una volta nello spazio ma, diversamente da come succede in buona parte delle pellicole di fantascienza, non viaggia in direzione di pianeti lontani, attraverso galassie sconosciute o a bordo di astronavi capaci di superare la velocità della luce; in questo caso si trova semplicemente in orbita intorno alla Terra, a bordo di quella Stazione Spaziale Internazionale che in questi giorni è casa per il nostro Paolo Nespoli.

In un futuro prossimo, una navicella automatizzata è di ritorno da Marte con a bordo alcuni campioni prelevati sul pianeta rosso che dovranno venire analizzati. Per sicurezza si è deciso che le prime ricerche dovranno avere luogo a bordo della base spaziale che avrà anche funzione contenitiva qualora qualcosa andasse storto.

Dopo i primi studi, gli astronauti hanno modo di fare la scoperta più importante della storia dell'umanità: l'esistenza di una forma di vita, cellulare, aliena. Un essere che una volta stimolato e nutrito inizia a svilupparsi crescendo e mostrando caratteristiche similari a quelle della vita sulla Terra: la necessità di calore, di acqua e di nutrimento. Allo stesso tempo Calvin, questo il nome che viene dato all'essere, inizia a crescere rapidamente e a dimostrare una intelligenza notevole e uno spirito di adattamento e di resistenza unici.

Nel giro di poco l'alieno diventa ostile: non perché malvagio o perché spinto da sentimenti di odio o paura, bensì semplicemente per ricercare la propria sopravvivenza.

Life – Non Oltrepassare il Limite è un thriller d'azione dal background horror firmato da Daniel Espinosa (Child 44) che mette in campo attori come Jake Gyllenhaal (Jarhear, Everest), Rebecca Ferguson (La ragazza del Treno, Mission: Impossible – Rogue Nation), Ryan Reynolds (Deadpool, R.i.p.d.) e Hiroyuki Sanada (47 Ronin, Sunshine).

L'edizione blu-ray del film, distribuito dalla Universal, offre un'alta definizione per il reparto video che viene accompagnato da una sezione di contenuti speciali interessante che si compone delle scene eliminate, un approfondimento sulla creazione di questo thriller fantascientifico, l'influenza della gravità zero, la figura di Calvin e i video-diari degli astronauti.

Titolo: Life – Non oltrepassare il limite

Distributore: Universal