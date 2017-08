Acqui Terme. Due minorenni pestano un immograto e postano il video su Fb

-Redazione- Picchiano un immigrato richiedente asilo, poi postano il video su facebook.

Di questo sono accusati due ragazzi 17enni di Acqui Terme. La vittima, trasportata all'ospedale, è stata dimessa con una prognosi di 5 giorni per un lieve trauma cranico. Il fatto è avvenuto l'8 agosto, ma solo ieri è stata segnalata ai Carabinieri la presenza in rete di un video sull'aggressione.

Le indagini hanno portato all'identificazione di due 17enni acquesi che sono stati denunciati per istigazione per delinquere e lesioni personali. Le indagini proseguono per identificare gli altri presenti ai fatti e all'autore del video. L'aggressione è avvenuta vicino a Palazzo Levi, sede del Comune di Acqui.

La vittima stava osservando i resti romani del sito archeologico sottostante, quando è stato avvicinato, prima insultato, poi preso di peso e gettato a terra.

31 agosto 2017