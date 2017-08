Addio a Maria Francesca Di Carlo

-Redazione- Si è spenta ad Altofonte dopo una lunga malattia, all’età di 60 anni Maria Francesca Di Carlo, in Vassallo sorella di Franco Di Carlo, scrittore ed editorialista di Articolotre.

“Una donna che ha molto sofferto nella sua vita, ha perso i genitori fin da ragazza –la ricorda con affetto il fratello Franco- Per me è un grande dolore, l’ho cresciuta come una figlia, ci sentivamo spesso telefonicamente. Aveva un grande cuore e amava la sua famiglia. Lascia un vuoto incolmabile, una parte di me che non recupererò più, anche se la fede mi dà la forza di credere che non perdiamo mai coloro che amiamo”.

L’editore, il direttore, la redazione e i collaboratori della testata sono vicini a Franco e alla sua familglia per il lutto che lo ha colpito.

22 agosto 2017