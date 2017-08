Allarme Rotterdam, fermato furgone con bombole di gas

- Redazione - In questo momento la polizia olandese sta indagando su un possibile legame tra il conducente di un furgone carico di bombole di gas e l'allerta terrorismo scattata ieri che ha fatto cancellare il concerto degli Allah-Las, band rock di Los Angeles a Rotterdam. L'uomo, di nazionalità spagnola, che guidava il mezzo (con targa spagnola), dopo aver insospettito gli agenti per il suo comportamento (andava a veniva senza un'apparente meta) è stato arrestato in stato di ubriachezza, vicino alla sala di concerti Maassilo, dove si doveva esibire la band californiana. Secondo fonti dell'anti-terrorismo spagnolo, citate dal El Pais, però non ci sarebbero legami fra l'autista ed i militanti jihadisti e quindi non ci sarebbero nemmeno legami tra l'allarme scattato e gli attacchi terroristici di Barcellona e Cambrils (come riporta El Mundo).

Intanto le autorità olandesi fanno sapere di aver arrestato una seconda persona. Il sindaco di Rotterdam Ahmed Aboutaleb, nonostante la decisione di cancellare il concerto dopo una soffiata della polizia, invita ad usare cautela e non saltare a conclusioni affrettate sull'accaduto, perchè potrebbe essere totalmente slegato da attività terroristiche.

24/08/2017