Allarme Texas, l’uragano Harvey fa veramente paura

- Redazione - Gli esperti meteo americani dicono che l'uragano Harvey, che ha raggiunto categoria 4 su un massimo di 5, potrebbe essere l'uragano più potente che abbia mai toccato terra negli ultimi 12 anni negli Stati Uniti, ovvero sin da quando Katrina, nel 2005, colpì e provocò 1800 vittime. L'occhio del ciclone, dopo essere cresciuto in dimensioni e forza nel Golfo del Messico negli ultimi giorni, riferisce il National Hurricane center, ha toccato il suolo vicino alla città di Rockport, portando con sé venti che superano i 200 km orari, piogge torrenziali e black out. Proprio il sindaco della cittadina ha invitato tutte le persone a scrivere ognuno il proprio nome e numero di previdenza sociale sul braccio, così da poter essere identificati rapidamente in caso di incidenti, gravi lesioni o nel caso più estremo di morte.

E' previsto che la tempesta si sposti lungo le coste della Louisiana e del Texas per diversi giorni, con onde che potrebbero arrivare a superare i 4 metri di altezza e con una quantità di pioggia caduta di 90cm. Proprio la combinazione di vento ed acqua potrebbe lasciare zone del Texas del sud inabitabili per settimane, probabilmente per mesi. "Il Texas sta per subire un disastro di proporzioni significative" le parole allarmanti di Brock Long, direttore della Federal Emergency Management Agency. "Sono molto preoccupato per l'aumento della forza della tempesta, dell'acqua e del vento che in questo momento hanno un potenziale tale da uccidere la maggior parte delle persone e provocare danni incalcolabili."

26/08/2017