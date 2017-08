Annuncio reale “cercasi panettiere, orari interminabili, paga ridicola, nessuna possibilità di carriera”

-Redazione- Un pizzico di ironia, forse un po' di cinismo, ma il risultato è stato raggiunto: ne parlano tutti.

Diventa virale l'annuncio di lavoro pubblicato da un panettiere di Nyon, in Svizzera:

"Cercasi panettiere: orari interminabili, salari ridicoli, pesi non indifferenti da caricarsi sulle spalle e nessuna possibilità di carriera". Rispondono in tanti, e ora per la catena di panetterie non sarà un problema trovare il nuovo dipendente.

"Abbiamo concepito l'inserzione un po' come se fosse uno scherzo un tantino cinico", ha detto il direttore della panetteria di Nyon, Raphaël Mendes Da Silva, al giornale online 20 Minutes. "

A coloro che si sono interessati- aggiunge - abbiamo spiegato che l'impiego non è una presa in giro ma esiste sul serio".

17 agosto 2017