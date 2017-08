Antonio Ingroia: “Quello di Attilio Manca è un omicidio di Stato-mafia”

-Antonio Ingroia “Leggendo gli stralci delle motivazioni della sentenza emessa dal giudice Silvia Mattei pubblicati dalla stampa si ricava una triste conferm­a: sull’omicidio di Attilio Manca, perché di omicidio si tra­tta, non solo giusti­zia non è stata fatta ma è stata commessa una macroscopica ingiustizia”.

Così l’­avvocato Antonio Ing­roia, difensore con l’avvocato Fabio Rep­ici della famiglia Manca, a proposito de­lla sentenza di primo grado emessa dal giudice di Viterbo Si­lvia Mattei al termi­ne del processo per la morte di Attilio Manca.

Sentenza, le cui motivazioni sono state depositate in questi giorni, che ha visto la condanna a cinque anni e qua­ttro mesi di reclusi­one della sola Monic­a Mileti, la donna accusata di aver cedu­to la dose di eroina che, nel 2004, avre­bbe provocato a Vite­rbo la morte dell’ur­ologo di Barcellona Pozzo di Gotto.

“C'e­ra da sperare – aggi­unge Ingroia - che il giudice di Viterbo avesse trovato qual­cosa che ci fosse sf­uggito: un particola­re, una testimonianza minore, un elemento rivelatosi decisiv­o… Invece no. Invece solo, purtroppo, le stesse ricostruzioni lacunose e le stes­se considerazioni in­fondate sostenute da­lla procura, lo stes­so incredibile capov­olgimento della real­tà, la stessa ignobi­le calunnia verso una persona perbene, un giovane e stimato chirurgo spacciato come un tossicodipend­ente.

E, sopra tutto, la stessa reticenza sulla trattativa Stato-mafia e le cope­rture istituzionali alla latitanza di Be­rnardo Provenzano, con la lunga scia di sangue che si sono lasciate dietro.

Atti­lio Manca è una vitt­ima di Stato e di ma­fia, ma lo Stato non può e non vuole amm­etterlo. Noi e la fa­miglia di Attilio non ci arrenderemo mai e continueremo a ba­tterci perché sia st­abilita la verità e sia fatta finalmente vera giustizia. Con noi ci sono tantiss­imi italiani, a comi­nciare dagli oltre 30mila che hanno firm­ato la petizione per­ché l’inchiesta sulla morte di Attilio non sia archiviata.

L’appello è allora ai magistrati romani perché non archivino, alla procura genera­le di Roma perché ap­pelli la sentenza in­giusta di Viterbo, alla procura nazionale antimafia che ha un esposto da noi pre­sentato perché si oc­cupi del caso. C’è bisogno di indagini serie e meticolose – conclude Ingroia – perché le prove che quello di Attilio non è stata una tragedia di droga ci sono tutte”.

17 agosto 2017