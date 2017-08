Antonio Razzi parte per la Corea del Nord: “A Kim ci parlo io”

-Redazione- Il senatore Antonio Razzi rivendica da tempo l'impegno speso a favore della pace fra i Paesi: prima fra le due Coree e ora anche fra la Corea del Nord del dittatore Kim e l'America di Trump.

"Sono pronto a fare da tramite e da mediatore tra le parti. Per il bene del Pianeta", ha affermato ai microfoni di Radio Cusano Campus.Nonostante l'escalation di tensione che caratterizza le relazioni diplomatiche fra USA e Corea - l'ultimo episodio risale ad appena qualche ora fa - la missione del senatore italiano appare piuttosto semplice e chiara: mediare fra le due potenze mondiali al fine di ristabilire un clima di pace. E per fare ciò, propone: "Fatemi parlare con Trump, sono a disposizione, così poi riferisco a Kim il messaggio che vuole mandare il presidente degli Usa".



Deputato del centro-destra e membro della Commissione Affari Esteri, Razzi farà infatti nuovamente in visita al Paese asiatico e si dice pronto a presentarsi come interlocutore privilegiato di Kim Jong-Un: "Il 20 settembre sarò in Corea del Nord. Cercherò di impegnarmi per far capire ai vertici del Paese quanto può essere importante mediare".



30 agosto 2017