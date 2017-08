Arabia Saudita. Ragazzino arrestato per aver ballato a un semaforo

-Redazione- La polizia saudita ha arrestato un 14enne per aver ballato la Macarena in un incrocio stradale a Gedda.

Il giovane, la cui identità non è stata rivelata, balla la famosa hit degli anni Novanta sulle strisce pedonali davanti ad alcuni macchine ferme a un semaforo.

La clip è diventata subito virale, come ha riferito il sito dell'emittente al-Arabiya.

La polizia saudita ha confermato in una nota di aver fermato il giovane per aver tenuto "un comportamento inappropriato in pubblico" e aver disturbato il traffico automobilistico.

23 agosto 2017