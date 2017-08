Arrivo migranti, l’Austria schiera 70 soldati al Brennero

- Redazione - L'Austria ha iniziato a schierare 70 militari, in prossimità del confine del Brennero, che hanno l'ordine di aiutare la polizia a monitorare il movimento dei migranti. L'annuncio è arrivato dal comandante militare territoriale Herbert Bauer, che ha specificato che comunque al confine non saranno messi i azione i Panzer. Al momento la situazione è stabile, hanno riferito i responsabili civili e militari, tuttavia nel mese di luglio è stato registrato un notevole aumento dei clandestini trovati a bordo di treni merci.

"La collaborazione dei militari è necessaria per aumentare la qualità e l'intensità dei controlli. Si tratta non soltanto di prevenire l'immigrazione illegale, ma anche di garantire in prima linea la vita delle persone" ha dichirato il capo della polizia del Tirolo, Helmut Tomac, dopo le polemiche delle settimane scorse, quando il ministro della Difesa austriaco Hans Peter Doskozil aveva annunciato non solo il dispiegamento di soldati al Brennero ma anche l'invio di blindati. Tutto questo aveva provocato la reazione del governo italiano, che aveva convocato alla Farnesina l'ambasciatore a Roma.

