Attacco in Russia, aggredisce i passanti con un coltello

- Redazione - Dopo la Finlandia, in mattinata, un altro attacco si è verificato a Surgut (centro dell'industria petrolifera siberiana) in Russia: un uomo armato di coltello ha attaccato alcuni passanti nella città della Siberia occidentale, colpendone otto prima di essere ucciso dalla polizia. L'aggressione è avvenuta intorno alle undici del mattino e le persone colpite sono state ricoverate con ferite di diversi gradi di entità. I motivi del gesto non sono ancora chiari, così come ancora non è chiaro se all'assalto abbiano partecipato altre persone oltre all'uomo abbattuto dalle forze dell'ordine.

19/08/2017