Attilio Manca: davvero da non crederci!

-Franco Di Carlo- “Attilio Manca era un drogato e Monica Mileti la sua fornitrice di eroina”.

Questa in sintesi la motivazione della sentenza depositata dal giudice del tribunale di Viterbo, Silvia Mattei, un documento di ventidue pagine che non lascerebbero spazio a dubbi.

Ma c’è da rabbrividire nel leggere tale categorica affermazione, almeno per quanto mi riguarda, dal momento che mi sono letto tutto sul caso del dottor Attilio Manca e sulla sua morte.

Una miriade di indizi che portano ad una sola conclusione: il giovane medico è stato assassinato. Il volto deformato dalle botte sta chiaramente ad indicare che quest’uomo ha lottato strenuamente per difendersi, essendo consapevole che i suoi assassini intendevano eliminarlo somministrandogli un’overdose di eroina.

I buchi della siringa nel braccio sbagliato confermano che l’iniezione è stata praticata da qualcuno che non era a conoscenza che il dottor Manca fosse mancino.

Non ho mai sentito, in tutta la mia vita, che un drogato prima di farsi, si massacrasse a pugni il viso, tanto da ridursi ad una maschera informe di sangue,

E le testimonianze dei colleghi di Attilio, del suo primario, tutte cadute nel nulla, non prese nella minima considerazione dai magistrati di Viterbo.

Per loro ha valore la sola testimonianza del cugino di Attilio, Ugo Manca, un piccolo delinquente comune, ma sicuramente l’anello di congiunzione tra Cosa Nostra della provincia di Messina e l’urologo di Barcellona Pozzo di Gotto, quando si prospettò la necessità di curare Bino Provenzano.

E’ naturale che, per salvarsi la pelle, Ugo Manca abbia testimoniato contro il cugino Attilio.

Questi gli inconfutabili indizi e capisco che si tratti solo di indizi che possono non reggere in un’aula di tribunale, ma so anche che attraverso gli indizi spesso e volentieri si acquisiscono prove certe: bisogna avere la volontà e la capacità di cercarle.

Ho sempre avuto a che fare con magistrati, sia prima che negli ultimi ventidue anni, ho stima assoluta per il ruolo che ricoprono, però in questo caso di giustizia, o meglio di ingiustizia, mi verrebbe da consigliare a certi magistrati, che non hanno avuto l’opportunità professionale di vivere in Sicilia, di istruire processi di mafia, di documentarsi su cosa fosse Cosa Nostra in quegli anni, leggersi tutte le situazione machiavelliche del passato, inerenti l’universo di Cosa Nostra.

Bisogna esserci vissuti all’interno per quarant’anni, come è successo a me, per avere la certezza che la tragica vicenda di Attilio Manca è solo uno dei tanti casi in cui sono stati messi a tacere i testimoni scomodi, prima usati e poi uccisi.

Mi auguro che un giorno possa essere celebrato un nuovo processo per il giovane medico e spero di avere l’opportunità (qualora servisse) di raccontare molti casi simili a quella del povero Attilio.

Potrebbe trattarsi di una testimonianza illuminante su cosa fosse realmente Cosa Nostra.

27 agosto 2017