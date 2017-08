Australia, foto satellitari riaprono il caso del Boeing 777

-Redazione- La principale agenzia scientifica australiana, il 'Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation' (Csiro), ha fatto sapere oggi che l'aereo della Malaysia Airlines scomparso due anni fa sarebbe precipitato in mare a nord-est della zona in cui si sono svolte le ricerche.

La scoperta sarebbe supportata da immagini satellitari risalenti a due settimane dopo la scomparsa del volo MH370 con a bordo 239 persone. L'8 marzo 2014 il Boeing 777 diretto da Kuala Lumpur, in Malesia, a Pechino scomparve improvvisamente dai radar. Le nuove immagini satellitari sono state fornite dal servizio di intelligence militare francese e dall'agenzia spaziale francese Cnes. Le foto mostrano 70 pezzi di carlinga e decine di sagome umane.

Il governo australiano ha smentito le conclusioni dell'agenzia locale Csiro bollandole come non sufficientemente specifiche.

Si ritiene che il Boeing, prima di inabissarsi al largo della costa occidentale dell'Australia, si sia allontanato di migliaia di chilometri dalla sua rotta sulla zona meridionale dell'Oceano Indiano.

Le ricerche, terminate senza risultato a gennaio, sono costate 160 milioni di dollari e sono state finanziate da Australia, Malesia e Cina. La Csiro ritiene che le ricerche siano state condotte nel punto sbagliato: l'aereo sarebbe precipitato più a nord.

Il governo australiano non ha comunque escluso l'eventuale ripresa delle ricerche nel caso in cui vengano presentate prove più credibili, direttamente collegabili al volo MH370.

Il governo malese ha fatto sapere che una società privata di esplorazioni marine, la Ocean Infinity, sarebbe disposta a riavviare gratuitamente le ricerche, accettando di essere pagata solo in caso di ritrovamento del Boeing.

Gli investigatori ritengono che qualcuno potrebbe avere deliberatamente spento i trasmettitori prima di dirottare l'aereo sull'Oceano Indiano.

Al largo delle coste orientali dell'Africa sono stati ritrovati diversi pezzi di carlinga: alcuni appartengono al Boeing scomparso. L'agenzia Csiro è convinta che gli oggetti apparsi nelle foto satellitari siano simili ai pezzi di carlinga affiorati nelle acque africane.

16/08/2017