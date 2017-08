Australia. Sventato un attentato aereo con una Barbie-bomba

-Redazione- Il ministro dell'Interno libanese, Nouhad al Mashnouq, ha detto che i servizi di Intelligence di Beirut, in collaborazione con le autorità australiane, hanno sventato un attentato per fare esplodere in volo un aereo della Emirates, diretto dall'Australia ad Abu Dhabi, con l'utilizzo di una barbie.

Mashnouq non ha precisato quando l'attentato è stato sventato, né se si tratta di un episodio simile denunciato dalle autorità australiane alla fine di luglio.

21 agosto 2017