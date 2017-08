Autista no-vax: “Vaccinati sto c…”. La scritta shock sul display del bus

- Redazione - "Vaccinati sto c....", è esattamente questa la frase che si può leggere sul display di uno dei bus in servizio, scritta e impostata da un autista Atac, probabilmente fermo al capolinea. Un messaggio forte e volgare sui vaccini, messaggio prima fotografato e poi postato sui gruppi social di tutti quelli che sono contro le vaccinazioni obbligatorie per legge. Non è la prima volta che accade un episodio simile, infatti è l'ennesimo episodio di un uso improprio del display di un mezzo di pubblico servizio. "Scusate il termine colorito ma stamattina me so svegliato così e mentre lavoro e aspetto di partire ho voluto dipingere il mio bus così" questo il post, corredato da immagine, che ha fatto scoppiare immediatamente le polemiche, rimbalzando da una parte all'altra del web, sino a quando non è arrivato all'attenzione dell'Atac stessa. Nel mentre l'autista, dopo la "bravata" ha tolto l'immagine scrivendo "Mi sa che è il caso di eliminare il post vero ragazzi? Non diamo armi a nessuno" aggiungendo di non essere lui l'autore della scritta, ma di aver fotografato un autobus di passaggio. Purtroppo per lui però è troppo tardi, gli screenshot erano già stati salvati e l'immagine ha continuato a girare in rete.

"Atac ha immediatamente avviato tutti gli accertamenti utili ad individuare le responsabilità e conseguenze derivanti dall’uso improprio del display di un bus di linea, che stamattina è stato tabellato con una scritta contro le vaccinazioni . Al termine dei necessari approfondimenti, l’azienda prenderà ogni provvedimento non solo a carico del conducente, ma anche di eventuali altri responsabili, che col proprio comportamento avessero favorito, in qualsiasi modo, la grave ed inaccettabile violazione dei regolamenti aziendali e conseguente danno all’immagine della società" Hanno fatto sapere dall'azienda capitolina.

27/08/2017