Bandiera fascista sulle alpi Apuane: denuncia in procura

-Redazione- Denuncia alla Procura della Repubblica sulla base delle leggi che puniscono l'apologia di fascismo.

E' questo il mandato che il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha dato all'Avvocatura regionale nei confronti di Manfredo Bianchi, che su Facebook ha postato una foto che lo riprende mentre sventola una bandiera della Repubblica Sociale di Salò in cima al Monte Sagro, sulle Alpi Apuane.

La decisione di procedere in questo senso - annunciata dal presidente sul suo profilo Facebook - avviene nel giorno dell'anniversario dell'eccidio di Vinca, ai piedi del monte Sagro, una delle più atroci stragi nazifasciste avvenute in Toscana insieme a Sant'Anna di Stazzema: furono 173 le vittime per mano dei soldati nazisti di Reder fiancheggiati da un centinaio di fascisti repubblichini.

24 aosto 2017