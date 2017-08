Barcellona. Aperta la Sagrada Familia per la commemorazione delle vittime alla Rambla

-Redazione – Si è svolta in una Barcellona blindata la cerimonia per le vittime dell'attentato sulla Rambla. Tantissime le persone che hanno partecipato commosse all'evento. Per l'occasione, la "Misa por la Pau", è stata aperta la Sagrada Familia, il simbolo cristiano più celebre della Spagna. La cerimonia è iniziata alle 10 e si è conclusa un'ora e mezza dopo.

La funzione è stata celebrata in cinque lingue per commemorare le 15 vittime di diverse nazionalità (tre gli italiani, Bruno Gulotta, Luca Russo e Carmen Lopardo) travolte giovedì scorso da un furgone con a bordo un commando jihadista. In prima fila a partecipare alla commemorazione c'erano i reali di Spagna, il premier Mariano Rajoy, il presidente della Catalogna Carles Puigdemont, la sindaca di Barcellona Ada Colau, e il sindaco di Cambrils, Camí Mendoza.

L'evento, aperto a tutti i cittadini, si è tenuto con eccezionali misure di sicurezza anche perché la chiesa, secondo i media spagnoli, era il primo obiettivo nel mirino dei terroristi che poi hanno colpito sulla Rambla. All'esterno della Sagrada Familia, si sono radunte in file persone comuni, abitanti, turisti.

La messa è stata concelebrata dall'arcivescovo e dal cardinale di Barcellona, Joan Josep Omella, insieme a vescovo ausiliare Sebastià Taltavull. È stato proprio Omella a sottolineare il messaggio di fratellanza del rito: “La pace è la migliore amica della nostra vita e chiediamo al Signore che ci dia la maniera di essere artigiani di pace. È bello essere qui tutti uniti - ha aggiunto - questo è il mosaico sul quale si costruisce la società. Tutti uniti per un obiettivo comune: la pace, il rispetto e la convivenza fraterna. L'unione ci rafforza, la divisione ci corrode e ci distrugge.

Sul fronte delle indagini, proseguono intanto le ricerche per catturare il ventiduenne marocchino Younes Abouyaaqoub, accusato ora di essere stato lui alla guida del furgone della strage. Anche la madre gli ha rivolto l'appello di costituirsi. Rimane il mistero su Yousseff Aallaa e, soprattutto, sull'imam Abdel Baki Essati, di cui, da Ripoll, borgo ai piedi dei Pirenei a meno di 50 chilometri dal confine sulla Francia, si sono perse le tracce.

Una massiccia presenza di polizia è stata segnalata alle prime luci dell'alba proprio a Ripoll, la cittadina da cui provenivano anche altri membri della cellula terroristica che ha colpito a Barcellona e a Cambrils. Lo riferisce El Pais, mentre La Vanguardia parlava di un grande dispiegamento di polizia a Girona, a nord di Barcellona, e nella vicina Manlleu, dove era stato trovato uno dei furgoni noleggiati dalla cellula che ha colpito in Catalogna. Younes Abouyaaqoub frequentava abitualmente Manlleu e la polizia sospetta che qualcuno possa avergli dato ospitalità.

20 agosto 2017