Barcellona. Carmen, la nonna italiana uccisa dai terroristi islamici

-Redazione- C'è anche una una 'nonna italiana' tra le vittime dell'attentato di Barcellona.

Carmen Lopardo, ottantenne originaria della provincia di Potenza e residente a Buenos Aires da decenni, ribattezzata dai giornali argentini 'l'abuela italiana', è tra i turisti uccisi dalla furia dei terroristi sulla Rambla.

A rendere noto che oltre a Bruno Gulotta e Luca Rosso nella strage della capitale catalana era morta anche lei sono stati proprio i media argentini, poi la conferma è arrivata nella notte dal ministero degli esteri di Buenos Aires.

Carmen era originaria di Sasso di Castalda, un piccolo paese in provincia di Potenza, ma viveva in Argentina ormai da 60 anni. E come fanno tanti argentini in questo periodo dell'anno, nel pieno inverno di Buenos Aires, aveva deciso di andare in vacanza in Europa

. Rimasta sola dopo la morte del marito, aveva scelto un viaggio organizzato in Spagna, con un'inevitabile tappa a Barcellona. Il Ministro degli Esteri Angelino Alfano ha telefonato ai figli di Carmen per esprimergli il proprio cordoglio.

"In questo tragico momento - ha detto il ministro - mi unisco al dolore della famiglia della connazionale Carmen Lopardo, deceduta a seguito del vile attacco terroristico di Barcellona". Carmen era nata il 16 luglio del 1937, e aveva appena 12 anni quando nel 1950 con la sua famiglia aveva lasciato Sasso di Castalda per trasferirsi in Argentina. Col passare degli anni in realtà a Sasso di Castalda non è rimasto più nessuno dei suoi familiari.

La 'abuela italiana' viveva nella popolosa zona ovest di Buenos Aires, nell'area di Caseros e 3 de Febrero, in uno dei tanti quartieri della capitale dove la comunità italiana è molto presente, in particolare quella lucana: sono circa 60 mila, tra immigranti e discendenti, in tutta l'Argentina. Si tratta di zone dove i vincoli con regioni quali appunto la Basilicata o la Calabria non si sono mai persi.

E che oggi sono in lutto nel ricordo di Carmen.

20 agosto 2017