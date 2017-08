Barcellona, i terroristi volevano far saltare in aria la Sagrada Familia

- Redazione - L'obiettivo principale della cellula jihadista, che ha compiuto una strage giovedì sera sulla Rambla, era il simbolo più iconico della città catalana: la Sagrada Familia. A rivelarlo è l' "El Espanol" , secondo quanto sta emergendo dalle indagini in corso. Sembra infatti che i giovani terroristi avessero come obiettivo principale proprio la Sagrada Familia, progettando di attaccarla con furgoncini di Ttap (perossido di acetone), un potente esplosivo e bombole per distruggere la cattedrale, meta ogni anno di migliaia di turisti. Il secondo obiettivo era la Rambla, dove effettivamente i terroristi sono riusciti a colpire, mentre il terzo poteva essere la zona portuale.

Intanto le informazioni che arrivano sono contraddittorie; per il governo spagnolo la cellula è stata debellata, mentre invece la polizia catalana è ancora a caccia del ventiduenne marocchino Younes Abouyaaqoub. Il giovane, inizialmente dato per morto, è considerato l'uomo alla guida del furgoncino piombato sui turisti.

19/08/2017