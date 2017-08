Barcellona. Julian, tre anni, la vittima più giovane

-Redazione- Nell'attentato sulla Rambla a Barcellona sono morte 14 persone e un centinaio sono i feriti.

La vittima più giovane è un bimbo spagnolo di 3 anni che si trovava insieme alla mamma e allo zio quando il furgone bianco del terrorista ha travolto tutto nella folle corsa dell'orrore.

Il bimbo è morto sul colpo e con lui se ne sono andati anche mamma e lo zio Francisco Lopez Rodriguez. Una storia diversa ma non meno drammatica è quella dell'australiano Julian Cadman, piccolo di soli 7 anni, disperso.

Come riporta il Daily Mail, era in viaggio con la mamma Jom che è ricoverata in condizioni gravissime in ospedale. Il padrino di Julian, Colin Baxter, insieme al nonno del piccolo ha lanciato un appello via Facebook per ritrovare il bambino. Il padre invece, Andrew, è in viaggio verso Barcellona e nel bagaglio c'è solo un incubo e una speranza: scoprire se il figlio è vivo o morto.

19 agosto 2017