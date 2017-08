Barcellona. Le vittime italiane della strage sono due

-Redazione- Ci sono due italiani tra le vittime e tre feriti" nell'attacco a Barcellona.

Lo ha detto il capo dell'Unità di crisi della Farnesina, Stefano Verrecchia. .

"I tre feriti italiani - aveva spiegato questa mattina a Sky Tg24 l'ambasciatore italiano a Madrid, Stefano Sannino - sono stati ricoverati in ospedali di Barcellona, ma due sono già stati dimessi e l'altro ha riportato fratture ma la sua condizione di salute non è grave né complessa".

Il datore di lavoro di una delle due vittime aveva espresso già in mattinata il suo cordoglio su Facebook per la scomparsa del collega residente a Lignano: "I terroristi hanno ucciso l'amico e collega B. G., responsabile marketing e vendite di Tom's Hardware. Oggi per noi - scrive - è giornata di lutto".

Nella notte hanno lavorato diverse equipe di medici forensi per le autopsie e l'identificazione delle vittime: fra quelle finora identificate con certezza ci sono tre cittadini tedeschi e un belga.

Le forze di sicurezza spagnole sarebbero alla ricerca di altre due persone coinvolti negli attacchi di Barcellona e di Cambrils. Lo sostiene la radio Cadena Ser, secondo cui si starebbe cercando anche un terzo furgone oltre ai due di ieri, uno utilizzato per l'attacco, l'altro ritrovato a nord di Barcellona e che sarebbe dovuto servire per la fuga degli attentatori.

La polizia spagnola ritiene che sia il 17enne Moussa Oukabir il presunto autore materiale dell'attentato di ieri. Moussa è il fratello di Driss Oukabir, arrestato ieri a Ripoll, località a un centinaio di chilometri da Barcellona.

Tra le tre persone arrestate dalla polizia spagnola ci sono due marocchini e uno spagnolo proveniente dall'enclave di Melilla, in territorio marocchino.

Il procuratore capo dell'Audiencia nacional spagnola, Javier Zaragoza, ha escluso che i responsabili degli attacchi di Barcellona e Cambrils avessero precedenti per terrorismo. Chiarito di non poter dare troppi dettagli perché alcune informazioni sono "molto riservate", Zaragoza, parlando con Cadena Ser, ha detto che al momento non è chiaro se l'uomo che ha noleggiato il furgone che ha seminato la morte sulla Rambla sia ancora in fuga o sia tra gli attentatori uccisi.

Lo stesso procuratore ha poi sostenuto che i terroristi entrati in azione ieri e nella notte non sono lupi solitari, mamembri di una cellula terroristica basata in Catalogna "pianificata e organizzata".

Si fa strada intanto l'ipotesi che un'esplosione avvenuta mercoledì scorso in un'abitazione di Alcanar, a 110 km da Tarragona, potrebbe essere legata agli attacchi di ieri in Catalogna.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, non è esclusa l'ipotesi che il materiale esploso nella casa di Alcanar fosse stato preparato per esplodere nell'attentato di ieri di Barcellona.

