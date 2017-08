Barcellona. L’italiano morto sulle ramblas è Bruno Gullotta

-Redazione- Tra le vittime della strage di Barcellona c’è anche Bruno Gulotta, 35anni, residente a Legnano, che era in vacanza nella città catalana con la moglie e i figli.

Due bimbi, un maschietto di 6 anni e una bambina di 7 mesi che al momento dell’attentato era nel passeggino. Gulotta è stato travolto sulla Rambla ed è rimasto ucciso dal furgone killer che è piombato sulla folla provocando almeno 13 morti e 100 feriti.

Gulotta avorava come Sales & Marketing Manager per la testata specializzata in tecnologia Tom's Hardware Italy che ha pubblicato un sentito ricordo dell'amico e collega: "Bruno era un punto di riferimento per tutti quelli che lo hanno conosciuto.

Per noi di Tom's Hardware era una colonna portante"

18 agosto 2017