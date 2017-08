Barcellona, ucciso il killer della Rambla

- Redazione - Secondo le ultime notizie il giovane terrorista Younes Abouyaaquoub, autore materiale dell'attentato sulla Rambla, sarebbe stato ucciso dalla polizia a Subirats, a nord di Barcellona, mentre indossava una sospetta cintura esplosiva, gridando "Allahu Akbar" . Ha dare la notizia La Vanguardia che cita un post su Twitter dei Mossos d'Esquadra, la polizia catalana. Non ci sono ancora conferme ufficiali; inizialmente la polizia ha annunciato un'operazione in corso proprio a Subirats, da li a poco la conferma dell'uccisione di una persona, non ancora identificata, che indossava una cintura esplosiva. Secondo altre fonti dell'intelligence, consultate da El Pais, l'uomo ucciso invece risulterebbe proprio Younes Abouyaaquoub.

17:05 La persona sospechosa de #Subirats lleva adherido al cuerpo el que parece un cinturón de explosivos. El individuo ha sido abatido — Mossos (@mossos) 21 agosto 2017

21/08/2017