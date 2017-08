Bari. Morta di Seu una bimba di due anni: rafforzati i controlli sugli alimenti

-Redazione- Una bambina di due anni di Corato è morta per arresto cardiaco a Bari, era ricoverata all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII del capoluogo pugliese perché affetta dalla Seu, la sindrome emolitico-uremica.

E' in miglioramento invece l'altra paziente colpita da Seu, una bambina francese in vacanza con la famiglia in Puglia, ricoverata qualche giorno fa.

Intanto in questi giorni l'Osservatorio Epidemiologico Pugliese ha rafforzato ulteriormente i controlli, in particolare su prodotti come gelati o di derivazione lattiero-caseari.

Sarà l’analisi di laboratorio effettuata sui campioni prelevati in diversi punti vendita ad individuare l’origine dell’infezione.

La Seu (Sindrome emolitico-uremica) è una malattia rara che spesso ha esiti mortali.

Colpisce soprattutto anziani e bambini nei primi anni di vita. Nel 90% dei casi è una complicanza di un'infezione intestinale batterica provocata da ceppi di Escherichia Coli e trasmessa per via alimentare o oro-fecale.

25 agosto 2017