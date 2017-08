Bergamo. Un euro per andare in bagno al ristorante

-Redazione- Un euro a testa per usare il bagno.

E' successo a Bergamo, in un ristorante della Città Alta, come denunciato dall'accompagnatore delle due signore protagoniste della vicenda raccontata dal quotidiano Il Giorno.

"Per non creare discussioni ho chiesto la ricevuta - ha raccontato l'uomo - Ho pagato, ma una richiesta simile a due anziane non esiste".

Il cameriere del ristorante invece non ci sta:

“Le due signore, per nulla anziane, non hanno nemmeno chiesto di andare in bagno. Quando sono uscite ho domandato se volessero mangiare, visto che è un ristorante. Alla risposta secca: “Siamo entrate solo per andare in bagno” (ripeto: senza chiedere il permesso) ho chiesto 1 euro a testa per il servizio fornito, come in tanti posti del mondo. I bagni pubblici di Città Alta chiedono 40 centesimi»”-

