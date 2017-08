Bologna. Nuda tra gli immigrati: esperimento sociale

-Redazione- In Rete è infatti disponibile un video della ragazza che camminava completamente nuda per il capoluogo emiliano.

Le immagini la riprendono mentre attraversa la Montagnola, parco di solito molto frequentato da immigrati, passaggio di cui è finita agli onori della cronaca una foto in cui si vede un gruppo di stranieri correre dietro la ragazza nuda.

Era il 26 luglio scorso, quando la 26enne della Val D'Aosta si incammina per la Montagnola circondata da un gruppo di stranieri. Uno dei ragazzi si avvicina e la abbraccia, ma lei si divincola chiedendo di non toccarla: "'Ragazzi, è un esperimento sociale'', dice le. Di che esperimento di tratta? Mentre una voce fuori campo la rimprovera ("Ma ti rendi conto? Hai visto dove stai qua?), lei risponde senza esitare: "Lo so, lo so. E' un esperimento sociale per dimostrare che sono tutti buoni. Sono tutti buoni. E' vero che siete tutti buoni, ragazzi?".

Di certo l'esperimento sociale le è costato caro. I vigili dopo il clamore mediatico scoppiato attorno al caso le hanno inflitto una multa da 3.300 euro E la colletta non è servita: in pochi si sono spesi per aiutare l'audace ragazza a saldare il conto per "atti contrari alla pubblica decenza".

17 agosto 2017