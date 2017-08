Brexit, non sarà necessario il visto per i viaggiatori UE

- Redazione - Dopo la Brexit, i cittadini europei non avranno comunque bisogno del visto per andare a visitare il Regno Unito, questo secondo quanto riportato dalla Bbc. Dovranno però richiedere un permesso quelli che vogliono lavorare, studiare o trasferirsi nel paese. In questo momento i cittadini dell'UE possono vivere e lavorare in Inghilterra senza alcun permesso, secondo il principio della libera circolazione delle persone tra i 28 Paesi membri. La decisione di non dover ottenere un visto sicuramente farà scaturire delle polemiche interne, soprattutto da parte di chi lamenta che così facendo non si potrà controllare in modo efficace e sicuro l'immigrazione nel Regno unito.

