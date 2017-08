Buona Scuola. Addio bocciature alle elementari e medie

-Redazione- Tutti promossi "per legge" alle scuole elementari e alle scuole medie.

E' una delle grosse novità in vista nel nuovo anno scolastico 2017-2018.

Infatti sarà sufficiente un solo professore contrario alla bocciatura e l'alunno sarà ammesso alla classe successiva.

E' una delle novità introdotte dalla "Buona scuola" che riguardano i bambini della primaria e i ragazzini della scuola media. Solo dall'anno scolastico 2018-2019 saranno invece in vigore tutte le novità che riguardano le scuole superiori.

Per quel che riguarda le elementari in pratica non si può più bocciare per i brutti voti, ma solo in caso abbandono scolastico o di assenza eccessive. Va detto in ogni caso che è una situazione che riguarda una fascia marginale di alunni: tre su mille in prima elementare e uno su mille nelle altre quattro classi della primaria in media sono bocciati in Italia.

Alla secondaria di primo grado la bocciatura è prevista solo se gli alunni non hanno frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale previsto o in casi di gravi infrazioni disciplinari.

La promozione, quindi, diventa la norma.

