Capo Noli. Carabiniere annega in mare

-Redazione- Un carabiniere di 32 anni, in servizio in provincia di Asti, è stato ritrovato morto al largo di Capo Noli (Sv).

L'uomo era disperso in mare da ieri pomeriggio: intorno alle 16 era entrato in acqua insieme ad un amico per fare snorkeling, ma successivamente i due si erano separati quando l'amico era rientrato a riva per un problema alla maschera.

Alle 20, non vedendolo rientrare, l'uomo aveva lanciato l'allarme ed erano iniziate le ricerche, condotte da una motovedetta della capitaneria di porto, un gommone dei vigili del fuoco, due elicotteri attrezzati per il volo notturno ed alcuni sommozzatori.

La salma dell'uomo è stata ritrovata in mare.

29 agosto 2017