Cerchi parcheggio? A Roma e Milano ci pensa Google

- Redazione - Trovare un posto libero nelle grandi città non è mai semplice, anzi molto spesso si tratta di dover girare per molto tempo senza risultato, con conseguente nervosismo e stress che si accumulano nell'automobilista. Proprio per evitare tutto questo Google Maps, per il momento solo a Roma e Milano, già dall'inizio dell' anno, ha lanciato una nuova funzionalità, che facilita la ricerca del parcheggio e fornisce anche informazioni sui tempi d'attesa e sulla distanza tra il luogo in cui si è lasciata l'auto e la destinazione finale da raggiungere.

Questa opzione era disponibile, fino a poco fa esclusivamente per 25 città americane, ma proprio da quest'anno anche l'Italia con Roma e Milano potrà usufruire del servizio che indica la difficoltà di trovare parcheggio , attraverso un'icona specifica. Al momento comunque la funzione completa del "trova parcheggio" è ancora un'esclusiva delle città americane e solo su Android, mentre la versione "lite" (con meno funzionalità) è disponibile sia per iOS che per Android.

No more circling the block. Find parking garages and lots near your destination, now rolling out on @googlemaps → https://t.co/Yrsd836dzZ pic.twitter.com/DjHUmvH6ry — Google (@Google) 29 agosto 2017

30/08/2017