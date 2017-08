Charlottesville. Trump: “Anche estrema sinistra responsabile delle violenze in Virginia”

-Redazione – Ci sarebbe una responsabilità anche da parte dell'estrema sinistra nelle violenze a Charlottesville dove i “suprematisti bianchi” hanno attaccato i manifestanti. Questa è la versione del presidente degli Stati uniti, Donald Trump secondo cui “Anche 'l'alt-left' (l'estrema sinistra) condivide la responsabilità per la violenza a Charlottesville, ma nessuno vuole dirlo”. “C'era un gruppo da una parte, ed un gruppo dall'altra - ha detto Trump, aggiungendo che i gruppi liberali che avevano organizzato una protesta contro i suprematisti a Charlottesville “hanno attaccato con violenza l'altro gruppo”.

Il Presidente Usa ha anche detto di non aver subito condannato i gruppi razzisti dopo i fatti di Charlottesville perché non conosceva tutti i fatti. “Non ho aspettato a lungo, volevo essere sicuro, a differenza della maggior parte dei politici, che ciò che dicessi fosse corretto, e non fare una dichiarazione affrettata”. Dichiarazione fatta da Trump in merito al suo primo commento sulle violenze di Charlottesville, in cui non aveva chiamato in causa in modo specifico i suprematisti bianchi, ma fatto una generica condanna della violenza.

Due giorni dopo i gravissimi fatti di Charlottesville, in Virginia, Trump dà il giusto nome a quanto accaduto: “Il razzismo è il male” e continua definendo “ripugnanti” i gruppi che portano avanti un'ideologia di odio, come il Ku Klux Klan, i bianchi suprematisti o i neonazisti. Questa volta sono stati citati tutti esplicitamente dal presidente americano, che per la seconda volta parla della vicenda al Paese in diretta tv. Una dichiarazione arrivata dopo 48 ore di fuoco, in cui la pressione sul Commander in Chief è stata enorme.

“Sono i peggiori giorni della sua presidenza”, afferma qualcuno. Tutti contro di lui, perché quasi nessuno in America - anche moltissimi dei suoi elettori - gli ha perdonato di non aver condannato espressamente i gruppi del nazionalismo bianco e di estrema destra subito dopo gli incidenti in cui è morta anche una giovane manifestante anti-razzista, investita volontariamente con l'automobile dal ventenne James Fields, vicino a gruppi neonazi. La polemica tuttavia è lungi dall'affievolirsi, perché per molti la condanna del presidente è arrivata troppo tardi, lasciando più di un'ombra su cosa pensi realmente a proposito delle posizioni dell'estrema destra americana.

Diversi osservatori, infatti, si chiedono se il tycoon abbia aggiustato il tiro per sua propria volontà, o perché “costretto” da parte dei suoi consiglieri e dal partito repubblicano e soprattutto dalla bufera provocata che rischia di travolgerlo. “L'attacco di Charlottesville è stato orribile” - ha detto Trump, promettendo che “sarà fatta giustizia” contro chi ha provocato una violenza dettata dall'odio e dall'intolleranza. Poco prima alla Casa Bianca - dove è tornato interrompendo le sue 'vacanze di lavoro' a Bedminster, in New Jersey - aveva incontrato il direttore dell'Fbi, Chris Wray, per un aggiornamento sulle indagini, e il ministro della giustizia, Jeff Sessions, che ha aperto un inchiesta per violazione dei diritti civili.

I retroscena dei media parlano di un presidente a momenti furioso per il polverone degli ultimi giorni e a momenti profondamente frustrato. L'autorevole Financial Times parla di “vuoto alla Casa Bianca”, ”che va riempito”. Anche Corporate America si schiera contro l'atteggiamento 'equivoco' e tentennante di Trump nel condannare i gruppi dell'estremismo nazionalista. Il numero uno del colosso farmaceutico Merck, l'afroamericano Ken Frazier, con un gesto clamoroso ha deciso di lasciare il comitato degli industriali che alla Casa Bianca supporta il presidente nella messa a punto delle sue politiche economiche. Presto potrebbe essere seguito da altri. Ancora la stampa che incalza il presidente con il Washington Post che lancia un appello a tutti gli uomini di Wall Street o della Silicon Valley che hanno un ruolo di consiglieri per la Casa Bianca a mollare. “Dobbiamo respingere l'odio e l'intolleranza”, ha affermato Frazier: “Sento la responsabilità di schierarmi contro l'intolleranza e l'estremismo”. La risposta di Trump su Twitter non aiuta a rasserenare il clima: “Ora Frazier avrà più tempo per ridurre i prezzi dei medicinali, che sono un furto”. Intanto anche Goldman Sachs prende posizione: “Bisogna isolare coloro che cercano di dividerci”, afferma l'amministratore delegato Lloyd Blankfein.

16 agosto 2017