Cinema, è morto Jerry Lewis

- Redazione - L'attore si è spento oggi, all'età di 91 anni. Attore, regista e fra i più grandi comici americani, è morto probabilmente per cause naturali nella sua casa di Las Vegas, dove viveva con la seconda moglie, la ballerina Sandee Pitnick. Una ricca e strepitosa carriera quella dell'amato Picchiatello ed una lunga vita, nonostante le difficoltà degli ultimi tempi, l'attore infatti aveva ben quattro by pass coronarici, il diabete, un cancro alla prostata asportato e una fibrosi polmonare. In passato aveva sofferto di una grave meningite e della rottura di una vertebra mentre eseguiva una delle sua divertentissime, ma anche impressionanti cadute. Importante per Jerry Lewis, nato nel New Jersey, il 16 marzo del 1926 , oltre alle sue pazzesche imitazioni, il carisma e l'umorismo quasi sfrenato e irrispettoso, anche il sodalizio con Dean Martin.

20/08/2017