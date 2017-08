Confindustria: “Per assumere i giovani serve il 100% degli sgravi fiscali”

-Redazione - “Investimenti massivi per l'assunzione dei giovani”. Il monito arriva da Confindustria che avverte così il Governo. Affinché le misure in cantiere possano avere successo, infatti, “Occorrerà investire risorse sufficienti a garantire la piena decontribuzione fiscale per i primi tre anni, ovviamente con i limiti che saranno utili a evitare usi strumentali e distorti”, spiegano gli industriali.

“Solo in presenza di scelte mirate sarà infatti possibile aprire le porte delle imprese a 900mila giovani nel triennio affrontando con coraggio e determinazione quello che possiamo considerare il principale problema del Paese”.

Il progetto giovani di Confindustria, aggiungono da via dell'Astronomia, “punta a conciliare gli interessi delle imprese con quelli delle famiglie perché i giovani da assumere altro non sono che i figli delle famiglie italiane. Il loro ingresso nel mondo del lavoro avrà un impatto positivo sull'economia reale rendendo più competitive le imprese, spingendo i consumi e facendo ripartire la domanda”.

