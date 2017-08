Cortina. Rencensione su Tripadvisor: “Tutto bene meno la cameriera nera”

-Redazione- "Non ho apprezzato una persona di colore a servire con costume parzialmente ampezzano... sarebbe come andare in Marocco e in un ristorante tipico invece di trovare un marocchino che serve in tavola in abito tradizionale ci trovassi un tedesco biondo vestito da marocchino".

E' questo ilcommento scritto su Tripadvisor da un cliente del ristorante El Brite de Larieto di Cortina d'Ampezzo.

Commento, ci tiene a precisare con l'Adnkronos Giuliana della famiglia Gaspari, proprietaria della struttura, che il famoso sito di viaggi non ha voluto rimuovere perché "rispetta le loro linee guida".

"E' assurdo - sottolinea la donna - questa persona si è dimostrata ignorante e razzista. Se devi scrivere una recensione lamentandoti del servizio o di come hai mangiato va bene, ma questo non ha senso. Per questo TripAdvisor doveva toglierlo subito".

La ragazza in questione è una 21enne, "arrivata in Italia da piccola, cresciuta quindi nel nostro Paese, che parla perfettamente l'italiano. E' italiana, non c'è altro da dire. Lavora con noi da due anni e bene, a noi importa quello", dice Giuliana che racconta: "Comunque una volta un cliente si è lamentato direttamente con noi perché una cameriera descriveva i piatti con accento siciliano. Cosa aggiungere...".

30 agosto 2017