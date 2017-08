Dallas, scontri tra manifestanti per l’abbattimento delle statue sudisti

-Redazione - È dovuta intervenire la polizia per sedare i tafferugli scoppiati a Dallas tra un gruppo di persone che chiedeva l'abbattimento delle statue dei Confederati all'interno di un memoriale della Guerra civile e altre che invece presidiavano la zona in difesa dei monumenti. Alcuni sostenitori di entrambe le parti erano armati, ma non risulta che vi siano stati spari.

Ad Atlanta diverse centinaia di persone, anche diverse famiglie con bambini, hanno manifestato marciando dal centro città fino alla casa di Martin Luther King contro il razzismo, l'odio e l'avanzata dei suprematisti bianchi.

Gli organizzatori avevano fatto appello fin dalla vigilia ai manifestanti affinché si mantenessero fedeli ai valori del leader pacifista e fosse evitata ogni violenza. La marcia arriva dopo i fatti di Charlottesville, dove un'auto si è lanciata sulla folla durante una contro-manifestazione ad un raduno di nazionalisti bianchi uccidendo una donna e ferendo 19 persone.

20 agosto 2017