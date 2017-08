Danimarca. Ritrovato in mare il busto della giornalista svedese scomparsa

-Redazione- I resti umani trovati nelle acque a largo della costa di Copenaghen sono quelli della giornalista svedese Kim Wall, scomparsa il 10 agosto dopo esserci imbarcata a bordo del sommergibile di Peter Madsen, affondato poche ore dopo.

Lo ha confermato la polizia danese su Twitter, spiegando che c'è una corrispondenza tra il Dna della reporter e il busto di donna rinvenuto lunedì senza braccia, gambe e testa.

Secondo le autorità gli arti sono stati amputati deliberatamente. Ma Madsen, arrestato con l'accusa di omicidio colposo, sostiene che la donna è morta in un incidente e di aver "seppellito" il suo corpo in mare.

"Sembra che sul busto siano state inferte lesioni per assicurarsi di liberare l'aria e i gas e fare in modo che il corpo non potesse galleggiare in superficie", ha detto ai giornalisti Jens Moller Jensen della polizia di Copenaghen, che sta conducendo l'indagine.

L'autopsia è stata "lunga e complicata a causa dell'assenza degli arti".

23 agosto 2017