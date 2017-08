Debito pubblico, è nuovo record: 2281 miliardi

- Redazione - Il debito pubblico italiano, nel mese di giugno, ha segnato un nuovo record attestandosi sui 2281 miliardi, in aumento di 2,2 miliardi rispetto al mese precedente. Questi sono i dati riportati dal bollettino Finanza pubblica, fabbisogno e debito della Banca d'Italia. L'incremento ha riflesso il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, 8,4 miliardi, in parte compensato dalla diminuzione delle disponibilità liquide del Tesoro (per 6,3 miliardi, a 52,6; erano pari a 92,5 miliardi alla fine di giugno 2016) "l’effetto complessivo degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione del tasso di cambio ha incrementato il debito di 0,1 miliardi”.

A giugno le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state inferiori di 13,5 miliardi rispetto a giugno 2016 e nei primi sei mesi del 2017 sono state pari a 186 miliardi, in diminuzione del 5,8% rispetto al corrispondente periodo del 2016. Sempre nel mese di giugno il debito registrato dalle Amministrazioni centrali è aumentato di 4 miliardi, quello delle Amministrazioni locali è diminuito di 1,9 miliardi. “Il peggioramento è principalmente imputabile allo slittamento delle scadenze per il versamento di alcune imposte" rileva Bankitalia

18/08/2017