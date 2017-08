Di Maio getta la maschera: “La polizia deve farsi rispettare e Raggi deve occuparsi dei romani non dei migranti”

-Redazione- Il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio si schiera con il sindaco di Roma Virginia Raggi e difende l'operato dell'amministrazione capitolina nella gestione dello sgombero dei rifugiati a Roma, in Piazza Indipendenza: "Non possiamo usare ancora una volta questa questione per attaccare la Raggi - ha spiegato l'esponente M5S a Omnibus su La7 - perché è vero che la Raggi si deve occupare dell'emergenza migranti ma si deve occupare soprattutto dei romani".

"Non posso immaginare che si lancino bombole alla polizia di Stato perché questi qua vogliono stare a Roma invece che in provincia di Rieti", ha aggiunto sottolineando come siano stati offerti alloggi alternativi rispetto allo stabile di piazza Indipendenza: "Anche gli insegnanti della Buona Scuola volevano continuare a insegnare in Sicilia e li hanno sbattuti in Trentino Alto Adige...", ha rimarcato Di Maio.

"E' allucinante che stamattina faccia più notizia la frase infelice di un agente che i lanci di oggetti contro la polizia di Stato", ha detto ancora. "Chi ha lanciato bombole contro la nostra polizia - ha aggiunto - non può avere più il permesso di stare in Italia".

"Si devono sgomberare gli immobili abusivi, si deve dare un'alternativa di alloggio ai rifugiati aventi diritto ma non si può tollerare che si lancino bombole di gas o altri oggetti contro la polizia", ha sottolineato Di Maio.

