“Difenderemo la nostro libertà contro il terrorismo”. Così Gentiloni al meeting di Rimini

- Redazione - "Credo che il 38° Meeting non possa, in effetti, che aprirsi anche da parte mia, con un omaggio alla Catalogna e a Barcellona. Questa città straziata che anche stamattina, con la messa per la pace che si è svolta nella Sagrada Familia, ha dato un messaggio di forza umana a tutta l'Europa. E' per questo noi dal meeting diciamo alla splendida e amica Barcellona che siamo al suo fianco" Così ha esordito il premier Paolo Gentiloni dal palco del meeting di Rimini

"Abbracciamo le famiglie di Bruno Gulotta, di Luca Russo, di Carmela Lopardo, i tre cittadini italiani che hanno perso la vita in quell'attentato. Daesh è stato sconfitto, ha perso la sua partita fondamentale, che era l'idea di cercare di trasformare in uno stato, in un controllo di un territorio, la propria presenza terroristica. Ma la sua minaccia continua e dobbiamo dirci che questa minaccia riguarda tutti."

Sul pericolo terrorismo, poi, il presidente del consiglio usa parole caute: "Io non credo alla propaganda di questo o quel sito jihadista, ma sono consapevole che nessun paese, quindi certo neanche l'Italia, può sentirsi al riparo da questa minaccia. I terroristi non ci costringeranno a rinunciare alla nostra libertà; quindi noi difenderemo la nostra libertà, ma lo facciamo ringraziando chi ogni giorno lavora per rendere possibile a tutti noi di continuare a vivere come siamo abituati a vivere liberi" ha concluso, tra gli applausi dell'Auditorium Intesa San Paolo della Fiera di Rimini.

20/08/2017