Dispersi due alpinisti tedeschi sul Monte Rosa. In corso operazioni di ricerca

-Redazione - Continuano le ricerche sul Lyskamm (4.527 metri), nel gruppo del Monte Rosa, di due alpinisti tedeschi di cui non si hanno più notizie da sabato. Gli escursionisti erano partiti da Zermatt per poi salire in funivia al Piccolo Cervino e venerdì sera hanno raggiunto il rifugio Quintino Sella, per poi affrontare, sabato mattina, la traversata del Naso del Lyskamm con destinazione Capanna Gnifetti, dove non sono arrivati.

Le condizioni meteo erano variabili con rovesci e temporale. L'elicottero della Protezione civile ha effettuato un sorvolo e il Soccorso alpino valdostano è in contatto con la centrale operativa di soccorso di Sion (Svizzera) che sta conducendo indagini per la ricerca dell'auto dei due alpinisti.

29 agosto 2017