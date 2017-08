Don Contin, il prete a luci rosse, non lascia la tonaca: “Ho sbagliato come uomo non come prete”

-Redazione- Dal 21 dicembre 2016 don Andrea Contin è il "prete a luci rosse". E' di quel giorno il blitz dei carabinieri in canonica a San Lazzaro (provincia di Padova) e la scoperta di una vera e propria stanza dei giochi erotici dove tra orge e incontri con l'amante di turno Contin si dedicava al sesso sfrenato spesso sotto l'occhio della telecamera.

Tanto che tra il materiale sequestrato dagli uomini dell'Arma figurano anche filmini pornografici schedati con il nome dei pontefici.

Contin è indagato per violenza privata e favoreggiamento della prostituzione, dopo la denuncia di una ex amante. E come scrive il Mattino di Padova, la chiusura delle indagini è ormai prossima. Intanto, però, Contin continua a restare un sacerdote.

La Diocesi lo ha sospeso e invitato a dimettersi da sacerdote, ma lui ha sempre rifiutato la proposta. Motivo? "Come uomo ho sicuramente sbagliato, ma non nel mio operato di parroco e prete" si è difeso.

28 agosto 2017