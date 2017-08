Emergenza casa. Sindaca Raggi: “Per Comune priorità a chi aspetta da decenni”

-Redazione - “La posizione del Comune è molto chiara. Noi sul tema dell'emergenza abitativa dobbiamo dare priorità a chi sta aspettando una casa da decenni”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi arrivando in Campidoglio dopo la riunione in prefettura sull'emergenza abitativa.

“Siamo tutti fragili, non abbiamo niente, i poveri sono tutti fragili. Vergogna”. Queste le frasi urlate da un gruppo di donne appartenenti ai movimenti di lotta per la casa che hanno accolto la sindaca di Roma Virginia Raggi al suo arrivo in Campidoglio. La prima cittadina stava rientrando dopo la conclusione dell'incontro in prefettura sull'emergenza abitativa. La sindaca, mentre era in corso la protesta, ha risposto ai giornalisti che le chiedevano notizie sull'esito dell'incontro sull'emergenza abitativa.

30 agosto 2017