Francesco Storace: “Dobbiamo torturare i terroristi islamici”

-Redazione- Tra le reazioni più dure all'attentato di Barcellona, si registra quella di Francesco Storace:

"Dato che i delinquenti islamici non hanno paura di morire facciamogli assaggiare la tortura”, afferma. Dunque, per fronteggiare l'emergenza del terrorismo islamico, Storace vorrebbe reintrodurre la tortura. Poi l'attacco al Vecchio Continente: "La pavidità - continua - sembra essere la bandiera di governo di un’Europa che piange ma subisce senza reagire. Nella pancia del continente prospera l’odio sociale contro i nostri valori. Tolleriamo tutto e tutti e magari ci scansiamo sperando che tocchi al paese accanto. In fondo, è il destino che ci stiamo scegliendo da soli”.

“Loro – conclude – fanno scorrere il nostro sangue, noi rispondiamo con le nostre parole vuote”.

20 agosto 2017