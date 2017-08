Francia. Angoscia per la piccola Maelys: scomparsa durante un matrimonio

-Redazione- Fra angoscia e mistero, la Francia segue con il fiato sospeso le ricerche di Maeylis, una bambina di 9 anni scomparsa sabato sera nel pieno di una festa di matrimonio nell'Isere, il sud del paese.

Non ci sono certezze sulla sua sorte, tanto che il procuratore ha confermato che "nessuna pista" è scartata.

Non si può escludere l'incidente, la fuga finita male, e nessuno ha visto nulla che possa far pensare ad un sequestro della bambina: queste le ragioni addotte dalla magistrata incaricata, Dietlind Baudoin, per spiegare i motivi per i quali non è scattato il piano di mobilitazione generale previsto per i rapimenti dei bambini.

Sono stati emessi avvisi di ricerca nella zona, sono stati interrogati uno ad uno i 180 invitati della festa, e presto saranno sentite altre decine di persone che stavano partecipando - nella stessa serata - ad altri due eventi a qualche centinaio di metri di distanza.

Ma nulla, al momento, sembra destare sospetti negli inquirenti. I cani addestrati hanno cominciato a guaire nella zona del parcheggio antistante il locale delle feste, poi hanno smesso. I poliziotti sono quindi propensi a credere che la piccola Maeylis sia stata proprio lì, vicino alle auto in sosta.

Ma nessuno può dimostrare che sia stata portata via da un'auto. La zona, estremamente boscosa attorno al paese di Pont-de-Beauvoisin, 3.500 abitanti, è stata perlustrata palmo a palmo, senza risultato.

Alcuni media locali hanno riferito della perquisizione di un'abitazione, quella del gestore del locale, ma non ci sono conferme.

Gli uomini rana hanno perlustrato invano il fondo di tutti gli stagni della zona, il piccolo comune - sul cui cartello stradale campeggia la foto della bambina con gli abiti che aveva alla festa - è passato al setaccio. Maeylis è stata vista l'ultima volta in una camera dove i genitori - che volevano ballare con gli amici fino a tardi - avevano radunato tutti i piccoli per farli dormire.

Verso le 3, quando la madre si è resa conto che la piccola non era più con gli altri, ha dato l'allarme. Il dj della festa ha lanciato il primo annuncio dal microfono, interrompendo le danze.

a quel momento, l'angoscia si è impadronita di tutti e nelle ultime ore il caso ha investito tutto il Paese.

30 agosto 2017