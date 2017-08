Germania uomo attacca con un coltello. Un morto ed un ferito

- Redazione - Ha riferire l'accaduto è stata la polizia tedesca; un uomo è morto ed un altro è rimasto ferito, durante l'attacco avvenuto a poco tempo di distanza da quello in Finlandia. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto e non escludono alcuna pista. "Non ci sono indizi che possano condurre l'attacco ad un atto di terrorismo, ma non possiamo nemmeno escluderlo" ha detto un portavoce della polizia. L'attacco è avvenuto a Wuppertal, nel Nordreno-Westfalia, nei pressi della stazione. La vittima è un uomo di 30 anni, ma ancora non è chiaro se l'uomo con il coltello fosse solo o avesse dei complici.

18/08/2017