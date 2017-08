Giallo a Torino, ragazzino si spara con il fucile del padre

- Redazione - San Benigno Canavese, Torino. Un ragazzino di 15 anni si è sparato al volto con il fucile da caccia, regolarmente detenuto, del padre. Il corpo della giovane vittima, riversa sul letto, è stato ritrovato questa mattina dai genitori, ma il 15enne si sarebbe sparato ieri sera, usando un bastone per premere il grilletto dell'arma. Dopo aver cenato tranquillamente con i genitori infatti, sarebbe salito in camera e successivamente si sarebbe tolto la vita. A quanto si apprende il suicidio sarebbe avvenuto per cause sentimentali; accanto al cadavere è stata trovata una lettera della fidanzatina che gli comunicava di volerlo lasciare. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Chivasso, che dovranno fare maggior chiarezza.

17/08/2017